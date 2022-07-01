В Лисичанске находятся более 10 тыс. мирных жителей — ЛНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 тыс. мирных жителей остались в Лисичанске. Об этом заявил в пятницу офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«По нашим разведданным, там более 10 тыс. мирных жителей остались. Мы должны сохранить каждую человеческую жизнь.», — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко уточнил, что в городе идут бои, силы ЛНР уже там закрепились.