В Лисичанске находятся более 10 тыс. мирных жителей — ЛНР
16:12 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 10 тыс. мирных жителей остались в Лисичанске. Об этом заявил в пятницу офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«По нашим разведданным, там более 10 тыс. мирных жителей остались. Мы должны сохранить каждую человеческую жизнь.», — сказал он в эфире Первого канала.
Марочко уточнил, что в городе идут бои, силы ЛНР уже там закрепились.
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