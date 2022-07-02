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НОВОСТИ

Израильтяне указали. что посол Украины в ФРГ искажает исторические факты

10:25 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Израиля в Германии осудило высказывания посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере и назвало их умалением значения темы Холокоста.

«Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, банализацией Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», — приводит в субботу газета «Бильд» заявление дипмиссии.

Ранее Мельник в интервью немецкому журналисту и блогеру Тило Юнгу назвал неправдой и «русским нарративом» данные о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев.

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