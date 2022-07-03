Воздух в Москве 3 июля может прогреться до +31С
09:15 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
3 июля в Москве ожидается оранжевый уровень погодной опасности с 10:00 до 18:00 мск, а в Московской области продлен желтый уровень пожарной опасности до 21:00 мск.
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