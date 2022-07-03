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Воздух в Москве 3 июля может прогреться до +31С

09:15 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.Днем в Москве будет от 29 до 31 градуса тепла. В ночь на понедельник в столице похолодает до 15 градусов. Скорость северо-западного ветра не превысит в воскресенье 8 м/с. Атмосферное давление составит в регионе около 750 мм ртутного столба.

3 июля в Москве ожидается оранжевый уровень погодной опасности с 10:00 до 18:00 мск, а в Московской области продлен желтый уровень пожарной опасности до 21:00 мск.



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