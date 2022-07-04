Путин сообщил, что получил доклады по продолжению СВО от генералов Лапина и Суровикина
14:32 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу сообщил, что получил доклады по продолжению специальной военной операции (СВО) от командующих группировкой «Центр» и Южной группировкой войск РФ генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.
«Генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах», — сказал глава государства.
По его словам, «подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности». «А другие воинские соединения, включая группировку „Восток“, группировку „Запад“, должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», — заключил Путин.
Также Владимир Путин сообщил, что сегодня же подпишет указ о присвоении званий Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.
«С вашим предложением о присвоении командующему группировки „Центр“ генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — сказал Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
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