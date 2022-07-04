Пятеро погибли, 16 человек госпитализированы из-за стрельбы на параде в пригороде Чикаго
21:20 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере пять человек погибли, 16 доставлены в больницы в результате стрельбы в понедельник на параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк — северном пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила администрация города на своем сайте.
«16 человек доставлены в больницы, подтверждена смерть пяти человек», — говорится в сообщении.
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