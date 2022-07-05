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НОВОСТИ

SberShuttle – новое решение для роботизации складов

12:35 05.07.2022

На ИННОПРОМЕ-2022 Сбер продемонстрировал свою новейшую разработку по автоматизации складской логистики в индустрии электронной коммерции – роботизированную систему SberShuttle.

Система представляет собой стеллажное хранилище. Между стеллажей по рельсам перемещаются роботы-шаттлы, перевозящие контейнеры с товарами от мест хранения на станцию подбора. На станции подбора находится робот-манипулятор SberPicker, оснащенный системой автоматического захвата товаров на основе компьютерного зрения, который отбирает и перекладывает товары для их упаковки. Контроль за всем процессом осуществляет оператор на основе системы Robotic Management System.

Решение SberShuttle полностью автоматизирует работу склада, исключая ошибки, вызванные человеческим фактором, и снижая операционные расходы. По сравнению с ручным подбором оно обеспечивает пятикратный прирост эффективности.

Преимущества шаттловой системы Сбера:

– минимум дорогих компонентов в конструкции шаттла;

– высокая плотность хранения – используется весь объем помещения от пола до потолка, расстояние между стеллажами и контейнерами минимизировано;

– масштабируемость – производительность системы наращивается путем добавления компонентов без изменения конфигурации;

– отказоустойчивость – выход из строя одного шаттла не парализует работу склада, а лишь незначительно снизит его производительность на время замены робота.

Система SberShuttle подходит как для крупных фулфилмент-центров, так и для небольших городских даркcторов и специализированных складов. Помимо e-com, она может применяться в любых сферах, где требуется штучный отбор (сборочные и ремонтные операции, оперативные склады и так далее).

«Мы разработали SberShuttle, как и многие другие наши решения в сфере робототехники и искусственного интеллекта, для ускоренного развития отечественного бизнеса, – отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Наша система складской автоматизации имеет высокий потенциал внедрения, поскольку ее производство локализовано и может быть развернуто в условиях ограниченного доступа к иностранным комплектующим, что особенно актуально в текущей политико-экономической ситуации. Повышенный спрос на подобные системы в России и мире обусловлен ростом индустрии электронной коммерции, и мы сейчас находимся в авангарде этого спроса. Уверен, что SberShuttle поможет многим российским предприятиям повысить свою операционную эффективность и, следовательно, качество сервиса для клиентов».

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