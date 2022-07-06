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НОВОСТИ

США причастны к пандемии COVID-19 и должны компенсировать убытки странам — Володин

09:05 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обязаны компенсировать убытки странам, пострадавшим от пандемии COVID-19, так как именно Америка виновна в распространении вируса. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления американский ученого и главы комиссии по COVID-19, который обвинил США в распространении пандемии коронавируса.

«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность. <…> Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки», — написал Володин в своем телеграм-канале.

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