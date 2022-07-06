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Большинство граждан ФРГ недовольны тем, как Шольц оценивает ситуацию на Украине — опрос

11:05 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти две трети (63%) граждан Германии отрицательно оценивают манеру, в которой канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывается о ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey («Сиви») для газеты «Аугсбургер альгемайне».

При этом 24% респондентов оценили манеру канцлера «отрицательно», а 39% — «крайне отрицательно». Положительную оценку Шольцу дали 22% опрошенных, еще 15% не смогли определиться с ответом.

Ранее Шольца обвинили в том, что он высокомерно общался с одной из журналисток в ходе пресс-конференции по итогам трехдневного саммита Группы семи (G7), который проходил в Баварии. Канцлера спросили, может ли он подробно рассказать о возможных гарантиях безопасности для Украины. «Да, могу», — ответил Шольц. При этом он улыбнулся и тихо засмеялся. После паузы глава правительства ФРГ добавил «это все» и с усмешкой развел руками.

В опросе, проводившемся с 30 июня по 5 июля, приняли участие 5 002 человека.

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