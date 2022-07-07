РФ нужно стремиться не к импортозамещению, а развивать собственные технологии — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно стремиться не к импортозамещению, а искать собственные технологические «ключи», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», — сказал глава государства на встрече в четверг с победителями конкурса «Лидеры России».

Говоря о ситуации в автомобилестроении, Путин заметил: «У нас база есть хорошая однозначно». «Вот „Аурус“ сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», — указал президент. Он также прокомментировал планы по возрождению «Москвича», заметив, что «это вызов непростой».