Сбер предоставит «Интеко» 33 миллиарда рублей на возведение жилого комплекса в Москве

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Сбер профинансирует строительство компанией «Интеко» жилого комплекса ONEST по адресу: ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, в Пресненском районе Москвы. В рамках проектного финансирования клиенту будет открыта кредитная линия с лимитом 33,3 млрд руб.

«Мы рады, что наши партнеры в сфере строительства и недвижимости запускают новые, современные и качественные проекты, - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Яркий пример тому - компания «Интеко», которая является одним из локомотивов девелоперского рынка столицы. Мы открыли компании кредитную линию на сумму более 33 млрд руб. сроком на 5 лет для строительства нового современного жилого комплекса в Москве. Отмечу, что благодаря нашему сотрудничеству в столице появится не только новый ЖК, но и образовательное учреждение».

«С начала реализации нового проекта ONEST мы фиксируем стабильно высокий интерес к нему со стороны покупателей и профессионального сообщества, - рассказал первый вице-президент «ИНТЕКО» Евгений Семенов. - Поэтому появление в рамках возведения жилого комплекса крупнейшего российского банка в числе наших партнеров укрепляет позиции проекта как одного из самых перспективных и надежных на рынке премиальных новостроек столицы. Уверен, что наше сотрудничество со Сбером продолжится при развитии и других проектов «Интеко»».

Новый флагманский проект девелопера - жилой квартал премиум-класса с подземной автостоянкой в Пресненском районе. Комплекс будет состоять из пяти 23-этажных корпусов, жилого здания из 9 этажей и двух 2-этажных зданий в формате «урбан-вилл». Образовательная инфраструктура комплекса предусматривает школу на 200 мест и дошкольное отделение на 50 мест. Жилой квартал будет возведён на земельном участке площадью 2,96 га в Пресненском районе Москвы.