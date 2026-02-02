В РФ расширены возможности применения наручников при конвоировании заключенных

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности применения наручников при конвоировании заключенных вне специального транспорта.

Изменения внесены в закон «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ». Ранее законом за сотрудниками уголовно-исполнительной системы было закреплено право применять наручники и иные спецсредства при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу, только в случае их возможного побега или причинения вреда окружающим или себе.

Законом устанавливается право применять наручники и другие спецсредства при конвоировании вне спецтранспорта осужденных или заключенных под стражу. При этом не допускается применение наручников к женщинам при их конвоировании вне спецтранспорта. Исключения составят случаи вооруженного сопротивления, группового нападения, участие в массовых беспорядках.

Также установлено право применять наручники и другие спецсредства при сопровождении осужденных к пожизненному лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы, за пределами камер, а также при сопровождении по территории исправительного учреждения или следственного изолятора для встреч с представителями администрации. Это касается и сопровождения осужденных террористов, организаторов и участников незаконного вооруженного формирования, организаторов преступных сообществ, массовых беспорядков, осужденных за преступления против безопасности государства, а также заключенных под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении указанных преступлений.