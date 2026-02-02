Население США может впервые сократиться в 2026 году — Bloomberg
15:32 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США из-за миграционной политики президента Дональда Трампа и низкой рождаемости могут впервые столкнуться с сокращением численности населения в 2026 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Совместное исследование аналитических центров American Enterprise Institute и Brookings Institution показало, что уже в 2025 году страна могла столкнуться с чистым оттоком населения в размере от 10 тыс. до 295 тыс. человек. Если такие оценки верны, то прирост населения в 2025 году был крайне незначительным, пишет агентство.
Для 2026 года прогнозируется динамика от притока до 185 тыс. мигрантов до оттока в количестве 925 тыс. человек. Учитывая, что естественный прирост населения США в 2025 году оценивался в 519 тыс. человек и, по прогнозам, он будет снижаться, стране грозит сокращение населения. «Если сбудется негативный прогноз чистого оттока в 2026 года, а уровень рождаемости не продемонстрирует беспрецедентный скачок, то население США сократится на 400 тыс. человек. Даже если реализуется консервативный прогноз, то страна будет как минимум на грани сокращения населения», — пишет агентство.
