Франция надеется, что смена премьера Британии отразится на отношениях Парижа и Лондона
18:40 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мне бы хотелось, чтобы смена премьер-министра Великобритании позволила нам надеяться на новый старт во франко-британских отношениях», — сказала Колонна, возглавлявшая до назначения на пост главы МИД французское посольство в Лондоне. По ее мнению, «потенциал для улучшения отношений остается значительным».
Колонна заметила, что «британцам самим предстоит выбрать свое правительство и своего премьер-министра и сначала это должно произойти внутри Консервативной партии». «Я надеюсь, что потенциал франко-британских отношений будет использован. Это возможно и необходимо», — сказала глава французского внешнеполитического ведомства.
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