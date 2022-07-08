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Франция надеется, что смена премьера Британии отразится на отношениях Парижа и Лондона

18:40 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция надеется, что со сменой премьер-министра Великобритании отношения Парижа и Лондона улучшатся. Об этом заявила в интервью агентству Франс Пресс (АФП) глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Мне бы хотелось, чтобы смена премьер-министра Великобритании позволила нам надеяться на новый старт во франко-британских отношениях», — сказала Колонна, возглавлявшая до назначения на пост главы МИД французское посольство в Лондоне. По ее мнению, «потенциал для улучшения отношений остается значительным».

Колонна заметила, что «британцам самим предстоит выбрать свое правительство и своего премьер-министра и сначала это должно произойти внутри Консервативной партии». «Я надеюсь, что потенциал франко-британских отношений будет использован. Это возможно и необходимо», — сказала глава французского внешнеполитического ведомства.

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