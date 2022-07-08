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Главными факторами динамики цен стали укрепление рубля и низкий спрос - МЭР

20:10 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основными факторами, повлиявшими на ценовую динамику в июне, стали укрепление рубля и низкая потребительская активность, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

«В июне на потребительском рынке цены снизились на 0,35% в месячном выражении. В годовом выражении темпы роста цен продолжили замедляться — до 15,9% в годовом выражении (17,1% в мае). Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях», — говорится в обзоре.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне 2022 года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,35%, следует из данных статслужбы.

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