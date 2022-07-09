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Для перехода на отечественный хмель России потребуется 30 лет - эксперт

15:00 09.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экономист: России потребуется 30 лет для перехода на отечественный хмель и солод. Сырьё для производства пива в основном закупалось за рубежом.

Его дефицит приводит к подорожанию пенного напитка, то же самое касается винодельческой отрасли, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

«Много хмеля завозится из-за рубежа, есть проблемы с солодом. Дефицит сырьевых компонентов тоже может привести к значительному росту цен на пенные напитки всех видов. Переход — это дело не одного года. Например, в России недостаток виноградников. Чтобы обеспечить полностью производителей российским сырьём, нужно примерно 250 тыс. га виноградников, а у нас чуть больше 100 тыс. га, включая Крым. Площадь виноградников в год в среднем увеличивается на 5 тыс. га. Путём простого расчёта понятно, что для полного обеспечения сырьём отечественных виноделов потребуется 30 лет, если говорить о хмеле, то же самое».

Черниговский объяснил, что в России не выращивали достаточное количество хмеля, потому что его было проще привозить из-за рубежа.

«Почему раньше этим не занимались — пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Российская экономика была интегрирована в мировую, зачем в РФ делать то, что по ряду причин более затратно, чем купить у Чехии. Мы убедились, что должны полностью обеспечить себя в сырьевых компонентах и комплектующих».

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