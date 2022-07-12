Запрет на страхование танкеров с российской нефтью спровоцирует рост цен на нее — Bloomberg

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение запрета на страхование танкеров, груженных нефтью и нефтепродуктами из России, может привести к резкому скачку цен на эти энергоносители. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг, ссылаясь на оценки представителя Министерства финансов США.

Как отмечает агентство, поскольку США, ЕС и Великобритания обеспечивают в совокупности страхование 90% морских перевозок российской нефти по всему миру, намерение Брюсселя и Лондона ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих нефтепродукты из РФ, может лишить мировой рынок 5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день.

«Если убрать с рынка такой объем нефти, цена на нее значительно вырастет, возможно, до 140 долларов за баррель, — привело агентство слова представителя Минфина. — Полное закрытие крана с российской нефтью — экономически и политически опасное решение в мире, охваченном инфляцией».