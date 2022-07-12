Заявления бывшего президента Польши Валенсы не влияют на суверенитет РФ — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высказывания вроде слов бывшего президента Польши Леха Валенсы о том, что население России не должно превышать 50 млн человек, неспособны повлиять на российский суверенитет. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, неспособны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Валенса заявил, что Западу необходимо форсировать изменение политической системы России, а ее население не должно превышать 50 млн человек.