Заявления бывшего президента Польши Валенсы не влияют на суверенитет РФ — Песков
14:12 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высказывания вроде слов бывшего президента Польши Леха Валенсы о том, что население России не должно превышать 50 млн человек, неспособны повлиять на российский суверенитет. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, неспособны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Валенса заявил, что Западу необходимо форсировать изменение политической системы России, а ее население не должно превышать 50 млн человек.
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