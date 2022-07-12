Швеция признает решающую роль ядерного оружия в подходе НАТО к безопасности — глава МИД

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция принимает подход НАТО к вопросам безопасности, готова оказать помощь альянсу в любых миссиях и «признает решающую роль ядерного оружия». Об этом пишет министр иностранных дел Анн Линде в письме в НАТО, которое во вторник опубликовал телеканал Эс-вэ-тэ.

«Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, что включает решающую роль, которую играет ядерное оружие, и намерена в полной мере участвовать в процессе планирования военной структуры НАТО и коллективной обороны, а также готова развернуть силы и средства для всех миссий Североатлантического союза», — отмечено в письме, подписанном главой шведского МИД.

«Письмо о намерениях» было передано генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу 5 июля — в тот же день, когда послы стран НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии и альянс пригласил Швецию в качестве страны-кандидата. В нем также указан размер средств, которые Швеция внесет в бюджет НАТО. «Швеция обязуется выделить достаточные бюджетные ресурсы, чтобы быть в состоянии выполнить свои обязательства в случае членства в альянсе, и внести вклад в программы НАТО по гражданскому бюджету, военному бюджету и инвестициям в безопасность в соответствии с тем, что обсуждалось в ходе переговоров о вступлении и к распределению затрат 1,9277 процента», — говорится в нем. Как отмечает телеканал, речь идет о 600-700 млн крон (около 60-70 млн долларов)