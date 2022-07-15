С лимузина Байдена убрали флаг Израиля перед въездом в Восточный Иерусалим — СМИ
14:32 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перед посещением президентом США Джо Байденом 15 июля больницы Августы Виктории, расположенной в Восточном Иерусалиме, с его лимузина был снят израильский флаг и заменен на американский. Об этом сообщает в пятницу газета «Джерузалем пост».
Байден «посетил Восточный Иерусалим без израильского флага на лимузине», что резко отличается от того, как он передвигался по Израилю в последние 48 часов, когда на его бронированном автомобиле был закреплен с одной стороны израильский флаг, а с другой — американский флаг, констатирует издание. У больницы Августы Виктории на машине президента США в пятницу было два американских флага, что, «по-видимому, означает, что он (Байден — прим. ТАСС) не хочет делать заявлений о том, является ли это место возле Елеонской горы израильским или палестинским», отмечает газета.
Газета «Таймс оф Исраэл» отмечает, что речь идет о первом посещении действующим президентом США какого-либо района Восточного Иерусалима, кроме Старого города. Издание утверждает со ссылкой на источники, что израильские представители выражали желание присоединиться к поездке Байдена в восточную часть города, но США отклонили этот запрос, объяснив этот тем, что речь идет о «частном визите в частную больницу».
Статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную арабскую часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинская сторона стремится сделать восточную часть города столицей своего независимого государства.
Байден в среду прибыл в Израиль, начав первое после вступления в должность ближневосточное турне. В пятницу из Восточного Иерусалима он направился в Вифлеем на Западный берег реки Иордан для встречи с палестинским руководством, после чего вернется в Израиль в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива, откуда вылетит в Саудовскую Аравию.
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