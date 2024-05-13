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4 ракеты Storm Shadow, 12 снарядов РСЗО «Ольха» уничтожены и 31 БПЛА сбит за ночь над РФ

09:20 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 31 БПЛА, сбили 4 ракеты Storm Shadow, 12 снарядов РСЗО «Ольха» над Белгородской, Курской и Липецкой областями, а также Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня „Ольха“ и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО „Ольха“ и 12 БПЛА над территорией Белгородской области, 8 БПЛА над территорией Курской области, 4 авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и 7 БПЛА над территорией Республики Крым, еще 4 БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области», — сказали в ведомстве.

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