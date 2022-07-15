Суд приговорил экс-директора «Открытой России» Пивоварова к 4 годам колонии
17:12 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Краснодарский суд приговорил экс-директора «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова к 4 годам колонии по уголовному делу о деятельности нежелательной организации, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Рассмотрев материалы дела, исследовав многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.
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