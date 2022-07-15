0
0
0
НОВОСТИ

Суд приговорил экс-директора «Открытой России» Пивоварова к 4 годам колонии

17:12 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Краснодарский суд приговорил экс-директора «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова к 4 годам колонии по уголовному делу о деятельности нежелательной организации, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы дела, исследовав многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 15.07.2022
Рогозин получит новую должность, претензий по его работе в Роскосмосе не было — Песков
0
88
16:32 15.07.2022
Путин присвоил Лепсу звание народного артиста
0
114
16:12 15.07.2022
В Швеции не разрешат открывать новые школы с религиозным уклоном
0
143
16:00 15.07.2022
Еврокомиссия разбирается с Венгрией по поводу повышения цен на бензин для иностранцев
0
164
15:32 15.07.2022
Госдума разрешила тратить материнский капитал на оплату частных детсадов
0
185
15:30 15.07.2022
Клиенты Сбера смогут покупать и продавать юань по официальному курсу ЦБ
0
196
15:12 15.07.2022
Президент утвердил Дениса Мантурова на должности вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ
0
192
15:07 15.07.2022
Путин назначил гендиректором "Роскосмоса" Юрия Борисова
0
278
15:01 15.07.2022
Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмоса
0
350
14:32 15.07.2022
С лимузина Байдена убрали флаг Израиля перед въездом в Восточный Иерусалим — СМИ
0
247

Возврат к списку