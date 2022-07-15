Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии — МИД
17:40 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия внесла в черный список 384 членов Палаты представителей (нижней палаты) парламента Японии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД РФ.
«В связи с введением в апреле 2022 года правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам Палаты представителей парламента Японии, которые, заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине», — указали в министерстве.
Российское дипведомство также опубликовало на своем сайте поименный список японских парламентариев, которым запрещен въезд в РФ.
В указанный санкционный список попали: зампред правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), экс-премьер (2008–2009 гг.) Таро Асо, замгенсека кабмина Сэйдзи Кихара, экс-премьеры Ёсихидэ Суга (2020–2021 гг., от ЛДП) и Ёсихико Нода (2011–2012 гг., от Демократической партии).
Кроме того, санкции введены против экс-министров обороны Томоми Инады, Сигэру Исибы, Гэна Накатани, экс-министра обороны и экс-главы МИД Таро Коно, одного из руководителей ЛДП Тацуо Фукуды, сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми — Синдзиро Коидзуми, видного деятеля правящей Либерально-демократической партии.
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