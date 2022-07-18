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НОВОСТИ

В России за сутки выявили 4 548 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 заболевших

12:20 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 548, летальных исходов из-за ковида — на 35. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 664 случая заражения и 46 смертей, всего с начала пандемии — 18 494 844 и 381 916 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 531 против 2 483 днем ранее, до 17 911 340.

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