Тест президента США на COVID-19 окзался положительным

18:01 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден в четверг получил положительный результат тестирования на коронавирус COVID-19, он начал лечение и продолжит выполнять обязанности из своей резиденции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня утром президент Байден получил положительный результат тестирования на COVID-19. Он (...) испытывает очень легкие симптомы заболевания. Он начал принимать Paxlovid (таблетки от коронавируса от компании Pfizer - ИФ)", - говорится в заявлении Белого дома.

По словам пресс-секретаря, 79-летний президент США уйдет на изоляцию и продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и в полном объеме. Он примет участие во всех запланированных встречах по телефону или по видеосвязи.