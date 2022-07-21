Тест президента США на COVID-19 окзался положительным
18:01 21.07.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня утром президент Байден получил положительный результат тестирования на COVID-19. Он (...) испытывает очень легкие симптомы заболевания. Он начал принимать Paxlovid (таблетки от коронавируса от компании Pfizer - ИФ)", - говорится в заявлении Белого дома.
По словам пресс-секретаря, 79-летний президент США уйдет на изоляцию и продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и в полном объеме. Он примет участие во всех запланированных встречах по телефону или по видеосвязи.
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