Оформить образовательный кредит Сбера с господдержкой можно в вузе

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Сбер расширил возможности подачи заявки на образовательный кредит с господдержкой по ставке 3% годовых. Теперь оформить кредит можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении - у мобильного менеджера Сбера.

Оставить заявку на консультацию можно на сайте банка. В ближайшее время менеджер Сбера перезвонит, чтобы выбрать удобное время и место встречи. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по условиям кредита и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России.

«Мы всегда ставим перед собой задачу не только создать лучший продукт, но и обеспечить максимально удобный доступ к нему, - подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. - Поэтому мы организовали прием заявок на образовательный кредит в учебных заведениях, чтобы абитуриентам и студентам не нужно было идти в отделение банка. Думаю, что наша инициатива особенно актуальна в сезон подачи документов для получения высшего образования, которое благодаря кредиту с господдержкой становится намного доступнее. Только в первом полугодии текущего года мы уже выдали 8672 образовательных кредита на общую сумму 1,1 млрд руб.».

Чаще всего такой кредит берут для обучения в Высшей школе экономики, РАНХиГС при президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российском университете дружбы народов и Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Всего в программе «Кредит на образование с господдержкой» участвуют 634 вуза. Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, - юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина и лингвистика.

Напомним, в конце августа 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счет на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить ее наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет либо возьмет академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% - в первый год, 60% - во второй и в полном объеме - с третьего года. Максимальный срок кредита - это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка и портале СберСова.