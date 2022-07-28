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Кривая заболеваемости ковидом поползла вверх, но не только в России — Песков

15:32 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цифры заболеваемости ковидом действительно растут, но кривая поползла вверх не только в России, а в целом ряде стран, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Цифры действительно растут. Мы видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая тревожная динамика наблюдается», — указал он, комментируя ситуацию с пандемией.

При этом, добавил представитель Кремля, россиян никто не ограничивает в мерах защиты от инфекции. «Гражданам, которые на фоне этих данных испытывают обеспокоенность и хотят заботиться о своем здоровье, никто не мешает принимать самостоятельно меры предосторожности: маски и все остальное», — заметил Песков.

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