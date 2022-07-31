В честь 28-летия 45-й бригады спецназа ВДВ прошел благотворительный концерт, организованный при поддержке губернатора Подмосковья

12:29

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

Известные российские певицы Юлия Чичерина и Юта поздравили с 28-летием 45-ю отдельную гвардейскую орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения ВДВ. На благотворительный концерт, который прошел в преддверии Дня Воздушно-десантных войск РФ, были приглашены члены семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, бойцы войсковой части 01355, 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники им. маршала бронетанковых войск Якова Федоренко, 237-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба и пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».

Перед началом концерта в Кубинке в своем видеообращении поздравил военнослужащих губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Поздравляю вас с годовщиной образования соединения и с наступающим Днем Воздушно-десантных войск. Кто служил, тот знает, что в ВДВ берут только самых крепких парней по здоровью и, самое главное, по характеру. Потому что и на учениях, и в бою именно десантники пойдут туда, где тяжелее и опаснее всего. 45 отдельный полк, затем бригада был сформирован сравнительно недавно - 28 лет назад. Каждый ваш день - это испытание на прочность, проверка боем. Вы ни разу не дрогнули и не подвели. Закрыли и продолжаете закрывать своими спинами мир, покой жителей России и важных для нас территорий. Сегодня это Донбасс. Мы знаем, что отвага парней в голубых беретах совсем не бравада, вы рискуете жизнью, потому что выбрали самый достойный путь для мужчины - быть защитником для своей семьи и для своего Отечества», - сказал Андрей Воробьёв.

В зрительном зале Культурно-досугового центра 45-ой бригады спецназа ВДВ собрались почти тысяча человек.

Юта – автор и исполнитель своих песен. Со сцены прозвучали ее патриотические композиции «За Россию», «Струна», посвященная герою, сражавшемуся за Мариуполь, «Жили-были» из телесериала «Солдаты», а также «Быть выше», написанная ею спустя несколько дней после начала специальной военной операции.

«Мы выполняем свою миссию. Если нам с Юлей удалось поднять настроение, помочь развеяться, вселить надежду, радость хотя бы на какое-то время, мы не зря живем. Такие концерты необходимы и ребятам, и их семьям. Семьи военнослужащих - это отдельная история. Они же тоже воюют вместе с ними, мысленно. У них же тоже все непросто. И та доброта, которая сегодня была в зале, которая исходила от зрителей, останется со мной на всю жизнь», - поделилась Юта.

Юлия Чичерина порадовала своими хитами «Жара», «Ту-лу-ла» и «Мой рок-н-ролл», презентовала новую композицию «Красной Армии», а во время исполнения песни про дивизию Донбасса зал аплодировал стоя.

«Я очень рада быть сегодня здесь с вами, в этом невероятно тёплом зале. Спасибо вам, что мы можем быть здесь, петь для вас и ваших близких, спасибо за то, что наши любимые люди могут спать спокойно и видеть мирное небо над головой. А мы и дальше будем поддерживать вас своими песнями. С наступающим праздником! Крепости духа и мы обязательно победим!», - сказала Юлия Чичерина.

Обе певицы неоднократно ездили на Донбасс и выступали перед военными, выполняющими там свой служебный долг. Муж Надежды, которая сегодня пришла на концерт, сейчас тоже на передовой.

«Нас пригласили сюда, чтобы мы немножечко выдохнули, развеялись и с новыми силами поддерживали морально наших защитников. Муж сейчас в командировке, мы ждём и верим. Приятно отвлечься и получить какие-то новые эмоции. Очень здорово, что пригласили аниматоров, мы оставили с ними детей на время концерта», - рассказала Надежда.

Поблагодарил исполнительниц за выступление врио командира 45-ой отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Олег Рекун: «Спасибо вам огромное от всех Вооруженных сил, от нашей бригады специального назначения, от командира, от жён военнослужащих, которые выполняют боевые задания за то, что вы приехали, спели для нас. Ваша поддержка нам очень нужна, как и поддержка нашего народа, нашей Родины. У нас другой задачи нет. Мы обязательно будем вас защищать. И отдельно хочется сказать большое спасибо нашему губернатору, который помогает организовывать такие мероприятия, поддерживает нас».

Это уже не первый благотворительный концерт для военнослужащих и их семей, организованный при поддержке Андрея Воробьёва. С марта этого года с серией выступлений по городам Подмосковья проехали Николай Басков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина и Денис Майданов.