Посредничестве ЕС позволит снять напряженность в диалоге Сербии и Косова - Боррель
07:20 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы приветствуем решение Косова о переносе процедуры [введения запрета на сербские документы] на 1 сентября и ожидаем, что все блокпосты будут немедленно убраны, — написал Боррель на своей странице в „Твиттере“. — Открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при посредничестве ЕС и быть направлены на всестороннюю нормализацию отношений между Косовом и Сербией, что необходимо для их интеграции в ЕС».
НОВОСТИ
- 21:50 31.07.2022
- Косовские сербы вышли на акции протеста
- 19:55 31.07.2022
- Новый тест Байдена на COVID-19 оставил президента США в самоизоляции
- 17:30 31.07.2022
- Альянс AUKUS озабочен скорейшей поставкой Австралии атомных подлодок
- 14:50 31.07.2022
- Путин: Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России
- 12:50 31.07.2022
- В Морской доктрине РФ перечислены основные риски для морской деятельности
- 12:29 31.07.2022
- В честь 28-летия 45-й бригады спецназа ВДВ прошел благотворительный концерт, организованный при поддержке губернатора Подмосковья
- 12:21 31.07.2022
- Вывоз украинского зерна по Черному морю может начаться 1 августа
- 11:27 31.07.2022
- Путин подписал указ "Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации"
- 10:00 31.07.2022
- Губернатор Севастополя: Смысла переносить праздник нет
- 09:10 31.07.2022
- В Свастополе штаб ЧФ атакован украинской стороной с использованием БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать