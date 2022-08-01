0
0
0
НОВОСТИ

Посредничестве ЕС позволит снять напряженность в диалоге Сербии и Косова - Боррель

07:20 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в понедельник, что диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС позволит снять напряженность в регионе и не допустить дальнейшей эскалации.

«Мы приветствуем решение Косова о переносе процедуры [введения запрета на сербские документы] на 1 сентября и ожидаем, что все блокпосты будут немедленно убраны, — написал Боррель на своей странице в „Твиттере“. — Открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при посредничестве ЕС и быть направлены на всестороннюю нормализацию отношений между Косовом и Сербией, что необходимо для их интеграции в ЕС».



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:50 31.07.2022
Косовские сербы вышли на акции протеста
0
526
19:55 31.07.2022
Новый тест Байдена на COVID-19 оставил президента США в самоизоляции
0
553
17:30 31.07.2022
Альянс AUKUS озабочен скорейшей поставкой Австралии атомных подлодок
0
684
14:50 31.07.2022
Путин: Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России
0
931
12:50 31.07.2022
В Морской доктрине РФ перечислены основные риски для морской деятельности
0
973
12:29 31.07.2022
В честь 28-летия 45-й бригады спецназа ВДВ прошел благотворительный концерт, организованный при поддержке губернатора Подмосковья
0
838
12:21 31.07.2022
Вывоз украинского зерна по Черному морю может начаться 1 августа
0
827
11:27 31.07.2022
Путин подписал указ "Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации"
0
899
10:00 31.07.2022
Губернатор Севастополя: Смысла переносить праздник нет
0
1064
09:10 31.07.2022
В Свастополе штаб ЧФ атакован украинской стороной с использованием БПЛА
0
1160

Возврат к списку