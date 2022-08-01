Посредничестве ЕС позволит снять напряженность в диалоге Сербии и Косова - Боррель

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в понедельник, что диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС позволит снять напряженность в регионе и не допустить дальнейшей эскалации.



«Мы приветствуем решение Косова о переносе процедуры [введения запрета на сербские документы] на 1 сентября и ожидаем, что все блокпосты будут немедленно убраны, — написал Боррель на своей странице в „Твиттере“. — Открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при посредничестве ЕС и быть направлены на всестороннюю нормализацию отношений между Косовом и Сербией, что необходимо для их интеграции в ЕС».







