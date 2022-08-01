ВВП РФ перейдет к восстановительному росту во второй половине 2023 года — ЦБ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спад российской экономики в годовом выражении продлиться до середины 2023 года, затем перейдет к восстановительному росту. Об этом сообщается в очередном докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

«В целом по итогам 2022 года, согласно прогнозу Банка России, ВВП сократится на 4-6%, что несколько лучше апрельских оценок (8-10%). В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1-4%. Начиная с середины 2023 года и в 2024 году, экономика будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5% вместо 2,5-3,5%)», — указал ЦБ.