ВВП РФ перейдет к восстановительному росту во второй половине 2023 года — ЦБ
18:40 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спад российской экономики в годовом выражении продлиться до середины 2023 года, затем перейдет к восстановительному росту. Об этом сообщается в очередном докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
«В целом по итогам 2022 года, согласно прогнозу Банка России, ВВП сократится на 4-6%, что несколько лучше апрельских оценок (8-10%). В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1-4%. Начиная с середины 2023 года и в 2024 году, экономика будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5% вместо 2,5-3,5%)», — указал ЦБ.
НОВОСТИ
- 19:20 01.08.2022
- Администрация США поддержит возможную поездку Пелоси на Тайвань — Белый дом
- 19:05 01.08.2022
- В рамках муниципальных выборов в Москве пройдет акция «Миллион призов»
- 18:00 01.08.2022
- Поставки российского трубопроводного газа в Китай за январь–июль выросли на 60,9%
- 17:32 01.08.2022
- Тела пяти человек обнаружены на месте обстрела со стороны ВСУ села в Херсонской области
- 17:12 01.08.2022
- МИД Швеции вызовет представителя посольства РФ после комментария в соцсетях
- 17:00 01.08.2022
- Запад искусственно усложнил ситуацию с турбинами для «Северного потока» — Песков
- 16:32 01.08.2022
- Злоумышленник устроил потоп в храме Христа Спасителя, возбуждено дело о вандализме
- 16:12 01.08.2022
- Пелоси может посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена — ТВ
- 16:00 01.08.2022
- В Москве выявили 3 062 случая заражения коронавирусом за сутки
- 15:32 01.08.2022
- Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против РФ — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать