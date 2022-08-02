Самолет с Пелоси ожидают в Тайбее в 17:43 мск, США подняли истребители с базы в Японии
17:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сайт Flightradar обновил во вторник вечером данные о полете самолета Boeing C-40 C с позывным SPAR19, на котором, предположительно, находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, и указал точкой назначения его полета Тайбэй.
По его данным, предполагаемое время прибытия — 22:43 по местному времени (17:43 мск). Ранее тайваньские СМИ сообщали, что самолет прибудет на час раньше. При этом точка назначения полета на сайте не указывалась.
Восемь истребителей F-15 во вторник вылетели с территории авиабазы США Кадена, расположенной в префектуре Окинава на юге Японии, в преддверии ожидаемого визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей.
Кроме того, с авиабазы вылетели пять самолетов-заправщиков, которые вместе с истребителями направились в южном направлении.
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