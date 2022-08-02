Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя — Flightradar
17:55 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился во вторник в тайбэйском аэропорту Суншань. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.
Днем ранее тайваньская пресса сообщала, что Пелоси останется на ночь в отеле, а в среду утром встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и выступит в Законодательном юане (заксобрание региона).
Этот первое за четверть века посещение Тайваня спикером Палаты представителей Конгресса, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США. Визит вызвал резкую реакцию со стороны Китая, считающего Тайвань частью своей территории, и рост напряженности в регионе.
[обновлено 18:10]
Нэнси Пелоси спустилась с трапа самолета в аэропорту Тайбэя на Тайване. Это следует из видеотрансляции агентства Рейтер. На кадрах видно, как в сопровождении своей делегации политик, одетая в светло-розовый костюм и с маской на лице, спускается с трапа.
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