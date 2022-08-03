Доступ к ресурсу Госдепа США ShareAmerica ограничен из-за фейков о СВО — Роскомнадзор
10:32 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медиаплатформа Государственного департамента США ShareAmerica больше недоступна пользователям на территории РФ из-за распространения недостоверной информации о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщили в Роскомнадзоре в ответ на запрос ТАСС.
«Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины», — пояснили в ведомстве.
Ранее из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете стало известно, что ресурс share.america.gov недоступен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор ограничивает доступ к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.
Ресурс ShareAmerica — медиаплатформа Государственного департамента США для распространения информации о внешней политике Соединенных Штатов Америки за рубежом, говорится на сайте.
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