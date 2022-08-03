Почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей — опрос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в ходе опроса выяснил, что количество россиян, никогда не выезжавших на отдых за границу, составило 69%, что на 9% больше в сравнении с июлем 2020 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте ФОМ во вторник.

По данным фонда, примерно 2% опрошенных сообщили, что отдыхали за рубежом менее года назад, еще 6% рассказали, что были за рубежом от года до трех лет назад.

Согласно результатам опроса, 30% россиян никогда не выезжали на отдых в другие регионы России. 17% респондентов отметили, что последний раз отдыхали в других регионах десять и более лет назад.

Около 35% граждан, выезжавших в другие регионы, отдыхали в Сочи и посещали курорты Краснодарского края, по 19% опрошенных сообщили, что совершали поездки в Москву, Санкт-Петербург и Крым. В городах Поволжья отдыхали 14% россиян.

Самым популярным местом, которое хотели бы посетить россияне, стал Байкал, о желании посетить это направление заявили 33% респондентов. Еще 28% хотели бы посетить Крым, 27% хотят побывать в Санкт-Петербурге, 25% опрошенных назвали Сочи и курорты Краснодарского края.

Опрос ФОМ проведен 12–24 июля 2022 года в 53 субъектах РФ среди 1,5 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.