16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский предложил легализовать на Украине однополые браки. Президент страны поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить этот вопрос.

Так глава государства отреагировал на петицию, которую подписали более 28 тысяч человек. При этом Зеленский напомнил, что, согласно Конституции Украины, семья — это брак женщины и мужчины, и главный закон страны нельзя менять в условиях военного положения. Говорит Москва