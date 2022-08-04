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НОВОСТИ

Украина нарушает международное право, размещая военную технику в школах - Amnesty International

10:20 04.08.2022 Источник: Известия

Украинская тактика ведения боевых действия с опорных пунктов, размещенных в школах и больницах, причиняет вред гражданскому населению и нарушает международное гуманитарное право. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в четверг, 4 августа.

Отмечается, что правозащитники зафиксировали случаи, когда такими действиями ВСУ превращают гражданские объекты в военные цели и подвергают мирных жителей Донбасса риску. Украинские военные «нарушают законы войны», уточнили в материале.

В ходе расследований, которые правозащитники проводили в период с апреля по июль в Харьковской, ДНР И ЛНР и Николаевской областях, исследователи обнаружили доказательства того, что украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах областей. Этот факт подтвердили и спутниковые снимки.  Известия

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