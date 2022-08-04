Андрей Воробьев рассказал об импортозамещении в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности
10:30 04.08.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Селекция всегда требует профессионального подхода, как впрочем, любое ремесло и профессия. Раньше считалось, что проще купить зарубежное - без суеты, долгосрочных инвестиций. Ведь от семени картофеля в пробирке до масштабного производства – 7 лет. Это значит, 7 лет какая-то организация должна получать долгосрочную поддержку, чтобы выйти уже с масштабом на рынок, - отметил Андрей Андрей Воробьёв. – Сейчас наши ученые оказались в эпицентре внимания, они востребованы. Главное – совместить их наработки с внедрением, с масштабированием семян, чтобы их было достаточно для работы в нашей стране в разных климатических зонах. Мы понимаем, то, что растет в Сибири, не всегда дает хороший результат здесь или на юге. Это дело профессионалов и наша задача - быть рядом с ними, поддержать. Это касается и генетики в животноводстве, птицеводстве – все это тоже требует внимательного подхода. Раньше мы полагались на американские компании, сейчас оказалось, что наши не хуже, и в следующем году, в марте, мы введем большой генетический корпус, который гарантировано нам будет давать свое мясо птиц».
Губернатор сообщил, что на территории г.о. Щелково стартует крупный проект по импортозамещению действующих веществ для гербицидов и пестицидов. В конце 2024 года компания планирует запустить новый производственный корпус. Их смогут использовать не только российские сельхозпредприятия, но также в планах – наладить экспорт в Армению, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.
«Гербициды – защита растений, тоже импортировались, но у нас «Щелково-Агрохим» и вторая компания – «Август», она в Черноголовке, сегодня реализуют проекты по расширению линейки тех самых гербицидов, пестицидов, которые защищают растения и позволяют, соответственно, снять угрозу урожайности, видеть ее на хорошем, высоком уровне», - сказал губернатор.
Также в Подмосковье строятся новые овощехранилища. В этом году будут введены в эксплуатацию 5 - общей мощностью 27,4 тыс. тонн в Талдоме, Дмитрове, Егорьевске и Луховицах.
«Мы производим под 700 тысяч тонн овощей в год. В Подмосковье реализуются 20 проектов на 160 тысяч тонн хранения. Производства, которые имеют землю, защиту растений, семена, технику для сбора, построят овощехранилища, которые позволят поставить на рынок совершенно качественные овощи в сложные период - январь, февраль, март и апрель. В мае уже свежий урожай привозят по импорту, а дальше уже - Крым, Краснодарский край – юг России. Мы реализуем эти проекты, поддержка предусмотрена на региональном уровне», - сказал Андрей Андрей Воробьёв.
Губернатор отметил, что за последнее время страна нарастила сельскохозяйственные мощности и обеспечила высокий уровень продовольственной безопасности, но, безусловно, нельзя останавливаться на достигнутом.
«Если мы говорим о лидерстве, я, честно говоря, не вижу проблем, потому что, к счастью, наша страна себя может и напоить, и прокормить, - сказал Андрей Андрей Воробьёв. - Ключевое – чтобы работала земля – это раз. Второе – это технологии. Как известно, и в XX, и XXI веке они определяют успех - это производительность. Третье – конечно, техника. Сегодня существует совершенно уникальная, часто она до сих пор импортная на сложных видах. Но и наша техника конкурентоспособная. Поэтому, нужно обращать внимание на то, чтобы мы были технически вооружены и могли получать хороший урожай и иметь экспортный потенциал».
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