В России выявили 17 126 случаев заражения ковидом за сутки
11:05 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 126 против 14 638 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 2 апреля, когда зафиксировали 17 949 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 653 867 случаев заражения.
Число летальных исходов за последние сутки составило 44 против 43 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 382 604 человека. Количество случаев выздоровления за сутки составило 9 752 против 10 266 днем ранее, до 18 010 066.
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