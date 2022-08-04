В Кремле обеспокоены обострением в Карабахе, призывают стороны к сдержанности — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль обеспокоен обострением ситуации в Карабахе, следит за ее развитием и призывает стороны к сдержанности, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, мы очень внимательно наблюдаем, мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации, мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трехсторонних», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.