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Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией — Эрдоган

17:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу в Сочи на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным о планах открыть новую страницу в двусторонних отношениях.

«Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигать дальше», — сказал Эрдоган.

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