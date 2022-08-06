ВС РФ уничтожили свыше 470 украинских националистов в Херсонской области
16:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с запасами дизельного топлива более 50 тысяч тонн для группировки «Днепр» был уничтожен в ходе спецоперации РФ. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск „Днепр“, — сказал он.
«В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов», — заявил также Конашенков.
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