ВС РФ уничтожили свыше 470 украинских националистов в Херсонской области

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с запасами дизельного топлива более 50 тысяч тонн для группировки «Днепр» был уничтожен в ходе спецоперации РФ. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск „Днепр“, — сказал он.

«В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов», — заявил также Конашенков.