Осужденные напали на сотрудников колонии в Калмыкии, убив одного и ранив семерых — СУ СК
17:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое осужденных в исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Калмыки напали на сотрудников колонии, в результате один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте, семеро получили травмы. Возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«На территории отряда строгих условий отбывания наказания исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия двое осужденных (…) совершили нападение на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести. В результате произошедшего один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте происшествия, второй впоследствии госпитализирован в республиканскую больницу для оказания медицинской помощи и находится в тяжелом состоянии. Позднее осужденные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, применили насилие в отношении шести сотрудников ИК, которые получили травмы. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
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