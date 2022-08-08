Опасения РФ игнорировались и после августа 2008 г., и мир изменился необратимо — Медведев
11:20 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и НАТО после августа 2008 года продолжали игнорировать опасения РФ, и «теперь необратимо изменился весь мир». Об этом в понедельник в своем телеграм-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в годовщину начала операции по принуждении Грузии к миру.
«Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России», — написал замглавы СБ РФ.
«Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс», — добавил он, подчеркнув, что «в 2022 нам пришлось ответить гораздо жестче». «Теперь необратимо изменился весь мир», — указал Медведев.
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