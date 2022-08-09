В новой системе высшего образования по точным наукам введут специалитет — ректор МГУ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая система высшего образования РФ, которая должна сменить Болонскую, сохранит бакалавриат, в большинстве случаев по точным наукам введут специалитет. Об этом заявил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года.

Садовничий напомнил, что на недавних парламентских слушаниях, посвященных выходу РФ из Болонского процесса, он предлагал в подавляющем большинстве случаев по точным наукам ввести специалитет, который подразумевает пяти- — шестилетнее обучение.

«Министерство (Минобрнауки РФ — прим. ТАСС) сейчас <…> уже разослало схему, совпадающую с тем, что я говорил на парламентских слушаниях. То есть наша генеральная линия — специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», — сказал ректор.