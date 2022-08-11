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Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины

10:20 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы «заплатить цену» за поддержку Украины. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в четверг интервью испанской газете «Паис».

По его словам, «граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС». Глава дипломатии Евросоюза добавил, что ситуация вокруг Украины «напрямую затрагивает» Европу. «Все войны заканчиваются переговорами, — считает он. — То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров».

«Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений», — добавил Боррель. По его словам, страны юга Европы не должны демонстрировать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане. «Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа, — отметил он. — Мы (Испания — прим. ТАСС) можем стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому».

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