В России выявили более 25 тыс. заболевших ковидом за сутки
12:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 815 против 23 771 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Впервые с 25 марта в стране выявлено более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 796 472 случая заражения.
Число летальных исходов возросло за сутки на 52 против 56 днем ранее, до 382 954. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 14 221 против 14 552 днем ранее, до 18 089 941.
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