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ВС РФ ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на двух направлениях

14:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях в Донбассе. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.

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