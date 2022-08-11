ВС РФ ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на двух направлениях

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях в Донбассе. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.