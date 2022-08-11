Проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергокризис в ЕС - FT
15:00 11.08.2022 Источник: Известия
Энергокризис в Европе может усилиться из-за проблем Норвегии с электричеством. Об этом заявил обозреватель Financial Times Ричард Милн в своей статье в среду, 10 августа.
Как отмечается в публикации, запасы воды в резервуарах государства оказались на рекордно низком уровне из-за необычайно сухой зимы и весны. Правительство страны планирует ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока они не будут заполнены.
По мнению Милна, подобная мера может негативно отразиться на таких странах, как Германия, Нидерланды, а также Великобритания. Дело в том, что перечисленные государства годами импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям. К тому же в настоящий момент они лишились интенсивных поставок российского газа, что также негативно сказывается на состоянии их энергетической сферы.
По информации издания, норвежские запасы нефти и газа пользуются большим спросом после начала специальной военной операции России на Украине и в Донбассе. Также реки и водохранилища страны позволяют ей обеспечить до 90% своих потребностей в электроэнергии. Известия
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