Проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергокризис в ЕС - FT

15:00 Источник: Известия

Энергокризис в Европе может усилиться из-за проблем Норвегии с электричеством. Об этом заявил обозреватель Financial Times Ричард Милн в своей статье в среду, 10 августа.

Как отмечается в публикации, запасы воды в резервуарах государства оказались на рекордно низком уровне из-за необычайно сухой зимы и весны. Правительство страны планирует ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока они не будут заполнены.

По мнению Милна, подобная мера может негативно отразиться на таких странах, как Германия, Нидерланды, а также Великобритания. Дело в том, что перечисленные государства годами импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям. К тому же в настоящий момент они лишились интенсивных поставок российского газа, что также негативно сказывается на состоянии их энергетической сферы.

По информации издания, норвежские запасы нефти и газа пользуются большим спросом после начала специальной военной операции России на Украине и в Донбассе. Также реки и водохранилища страны позволяют ей обеспечить до 90% своих потребностей в электроэнергии. Известия