На Запорожской АЭС хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов — глава ВГА

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч тонн радиоактивных отходов хранятся на Запорожской АЭС, обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

«Остатков огромное количество хранится, тысячи тонн хранятся радиоактивных отходов, они сделают не приспособленной к жизни целую территорию», — сказал он.