На Запорожской АЭС хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов — глава ВГА
17:40 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько тысяч тонн радиоактивных отходов хранятся на Запорожской АЭС, обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».
«Остатков огромное количество хранится, тысячи тонн хранятся радиоактивных отходов, они сделают не приспособленной к жизни целую территорию», — сказал он.
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