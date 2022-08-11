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На Запорожской АЭС хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов — глава ВГА

17:40 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч тонн радиоактивных отходов хранятся на Запорожской АЭС, обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

«Остатков огромное количество хранится, тысячи тонн хранятся радиоактивных отходов, они сделают не приспособленной к жизни целую территорию», — сказал он.

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