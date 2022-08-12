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НОВОСТИ

Шрёдер подал в суд на Бундестаг, требуя вернуть частично отозванные привилегии

09:05 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент ФРГ) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии. Об этом в пятницу сообщило агентство ДПА со ссылкой на адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля.

По его информации, иск был подан в административный суд Берлина. Шрёдер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шрёдера и приостановке его работы является незаконным.

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