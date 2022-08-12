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НОВОСТИ

ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет

18:40 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) станет обязательным для школьников на освобожденных территориях на Украине через 5 лет. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный», — сказал он.

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